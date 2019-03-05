В Волгограде прошел тест-драйв русских печей перед Масленицей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-05T16:13:34+03:00

На этих печах в воскресенье смогут прокатиться все желающие возле музея "Россия - Моя история". Фото: Арина Коротченко,

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы уже второй день объедаются блинами – в разгаре Масленица. А сотни людей по всему городу готовятся к мероприятиям по случаю проводов зимы. Коллектив детского ансамбля народной песни вместе со своими руководителями и директором ДК Ворошиловского района особенно вовлечены в этот процесс – готовят инвентарь для молодецких забав к главному городскому празднику – Широкой Масленице в пойме реки Царицы.

10 марта на территории мультимедийного парка «Россия – моя история» все желающие смогут покататься на русских печках, которые изготовил коллектив детского ансамбля народной песни во главе с директором ДК Ворошиловского района Алексеем Никулиным. Изготовление заняло у них три недели. Создание каркаса взял на себя сам Никулин - целую ночь варил его в гараже. Позже вместе с коллегами они приделали горнило, свод, щеку и остальные части русской печи. Праздничный вид этому виду транспорта придавали маленькие художники – печи стали словно из русских сказок.

Это инвентарь не для уборки, как можно подумать. А для игры в метлобол. Фото: Арина Коротченко,

5 марта в Детском городском парке даже провели первый «тест – драйв» печей – все прошло успешно, и покататься разрешили даже нашим корреспондентам. Финальная обкатка пройдет в субботу на территории парка Саши Филиппова.

Здесь же тестировали и метлы для игр на Масленицу. Нет, это не квиддич, столь любимый поклонниками «Гарри Поттера». В нашей русской версии играют в метлобол – это как хоккей с мячом, только вместо клюшки – метла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/695506" frameborder="0"></iframe> Тест-драйв русских печей.10 марта прокатиться на печке сможет любой желающий во время празднования Масленицы

ИСТОЧНИК KP.RU