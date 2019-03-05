Андрей Бочаров оказался в середине рейтинга «образованности» губернаторов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-05T15:31:59+03:00

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По каким только параметрам не изучают чиновников. На этот раз Центр социальных инноваций «Черный куб» проанализировал образованность глав российских регионов. Изучали губернаторов по трем параметрам. Первое образование, количество высших образований и своевременность получения (котировалось окончание вуза до 30 лет). Дополнительные баллы назначались за научные степени, корочки из топовых институтов, дополнительное профессиональное образование.

На первом месте оказался Глеб Никитин ,глава Нижегородской области. У него три высших образования и диплом об окончании МВА. На второе место попал «сосед» руководитель Ростовской области Василий Голубев. У него хоть и два высших образования, но есть ученые степени. Волгоградский губернатор оказался на 52 месте. У него за спиной Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и российская академия госслужбы при президенте РФ. Ни тебе степеней, ни ДПО. Зато есть медаль Героя России, правда, она в зачет не шла.

Но рейтинг явно не показатель успешности регионов. Губернатор Тюменской области (одной из лучших по экономическим и социальным показателям) всего лишь на 77 месте. Александр Моор может похвастаться дипломом лишь одного вуза. А глава Белгородской области Евгений Савченко на 14 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU