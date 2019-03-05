Андрей Бочаров оказался в середине рейтинга «образованности» губернаторов
По каким только параметрам не изучают чиновников. На этот раз Центр социальных инноваций «Черный куб» проанализировал образованность глав российских регионов. Изучали губернаторов по трем параметрам. Первое образование, количество высших образований и своевременность получения (котировалось окончание вуза до 30 лет). Дополнительные баллы назначались за научные степени, корочки из топовых институтов, дополнительное профессиональное образование.
На первом месте оказался Глеб Никитин ,глава Нижегородской области. У него три высших образования и диплом об окончании МВА. На второе место попал «сосед» руководитель Ростовской области Василий Голубев. У него хоть и два высших образования, но есть ученые степени. Волгоградский губернатор оказался на 52 месте. У него за спиной Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и российская академия госслужбы при президенте РФ. Ни тебе степеней, ни ДПО. Зато есть медаль Героя России, правда, она в зачет не шла.
Но рейтинг явно не показатель успешности регионов. Губернатор Тюменской области (одной из лучших по экономическим и социальным показателям) всего лишь на 77 месте. Александр Моор может похвастаться дипломом лишь одного вуза. А глава Белгородской области Евгений Савченко на 14 месте.
ИСТОЧНИК KP.RU