В «Управление отходами - Волгоград» - новый директор

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-05T15:00:09+03:00

Сейчас к мусорному оператору претензий гораздо меньше. Но еще не все проблемы решены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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ООО «Управление отходами – Волгоград» отвечает за вывоз мусора в Волгоградской области с 1 января 2019 года. Начал работу регоператор с массой ошибок. Разработать маршруты и построить логистику должны были еще в декабре, но не справились. Логистов уволили. А чтобы разгрести сотни свалок, в которые превратились большинство контейнерных площадок, пришлось просить помощи у муниципалитета. Еще в середине января прежний руководитель компании Рудольф Цаберт не выдержал стресса и слег в больницу. Его заменяли замы. За январь волгоградцам сделали перерасчет за неоказанные услуги по вывозу мусора. А с 1 марта 2019 года Совет директоров назначил генеральным директором ООО «Управление отходами – Волгоград» Сергея Галкина, который до этого работал в должности заместителя. Цаберт тоже остался, но уже в должности советника гендиректора.

- Кадровое решение принято в целях усиления управленческой команды, а также в рамках совершенствования бизнес-процессов и наращивания отраслевых компетенций, - пояснили «КП-Волгоград» принятое решение в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU