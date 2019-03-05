2019-03-05T14:37:25+03:00
Общество

Астраханка морила голодом своих семерых детей

Она оставляла на несколько дней даже восьмимесячную дочку
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщине грозит штраф или лишение свободы до года.Женщине грозит штраф или лишение свободы до года.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В гости к 36-летней жительницы Ахтубинска комиссия из сотрудников ПДН, опеки, полицейских пришла после звонка от директора школы. Женщина рассказала, что две ученицы и их брат ходят на уроки голодными, мать не занимается их воспитанием. Когда сотрудники посмотрели историю семьи, оказалось, что у их матери не трое, а семеро детей, и она уже привлекалась за плохую заботу о детях. Но тогда ей решили дать время исправиться. Не помогло.

В этот раз дома матери не оказалось. Она ушла вместе со старшим 15-летним сыном. Все ребята сидели дома голодными. В холодильнике было пусто, дома не убрано. Самой младшей девочке исполнилось всего 8 месяцев и старшие подкармливали ее тем, чем делились добросердечные соседи. Женщина совсем ничего не готовила. В последнее время она постоянно исчезала на несколько дней из дома, уходила в запой. Домой она вернулась уже ночью.

Шестеро детей сейчас находятся в реабилитационном центре. Самый старший – сын, остался с матерью. В отношении астраханки возбудили уголовное дело по статье «оставление своих детей в опасности». Родительских прав ее пока не лишили – вопрос еще находится на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних.

Женщина воспитывала всех детей одна, все они от одного отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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