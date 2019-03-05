В Волгограде бизнесмен может сесть за взятку в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-05T14:01:31+03:00

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Информация о павильоне на улице Ростовской поступила к оперативникам в феврале. В торговой точке продавали алкоголь, что запрещено законом. Факт продажи зафиксировали полицейские и передали документы в отдел экономической безопасности в УМВД Волгограда. 50-летний владелец киоска пришел на разговор к одному из сотрудников, которому и поручили заниматься этим делом. Бизнесмен предложил договориться – быть оштрафованным на 300 тысяч рублей уж очень не хотелось. Он сказал полицейскому, что готов поделиться 50 тысячами за отказ в возбуждении административного дела. Сотрудник ответил лекцией об уголовной ответственности за дачу взятки.

Но предприниматель решил, что «нет» оперуполномоченного, как отказ у женщины: «да», но чуть-чуть попозже. Поэтому в следующий раз пришел к нему в кабинет уже с деньгами.

- Во время передачи денег мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки в значительном размере», - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU