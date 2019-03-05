2019-03-05T14:07:54+03:00
Общество

Волгоградцы опаздывают на работу из-за очередей на автобус 5а

А вот маршрутка №64а из «Родниковой Долины» с 5 марта больше не ходит. На остановках очереди
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маршрутки №64а больше не ходят.Маршрутки №64а больше не ходят.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С 1 марта 2019 года автобусу №5А продлили маршрут до остановки «Детский центр» в центре Волгограда. Раньше он ходил только до Тулака. Теперь на этом направлении добавили девять остановок: «Современник», «Пл. Чекистов», «Торговый центр», «Казачий театр», «Архитектурно-строительный университет», «ТЮЗ», «Памятник «Североморцам» и «Фабрика «Царица». Автобусы по-прежнему заезжают на Тулака, поднимаются по улице Казахской до проспекта Университетского и дальше идут по Второй Продольной магистрали до нового микрорайона «Родниковая Долина». Вот только волгоградцы пока не находят поводов для радости. Полюбившаяся жителям отдаленного жилого массива маршрутка №64а приказала долго жить. Перевозчик уже попрощался с пассажирами. А новый автобус ходит редко и его недостаточно.

- Стоим ждем. В связи с тем, что не дают работать маршруткам №64а «Родниковая долина» - «Семь Ветров», творится полный коллапс, люди не знают как теперь добираться до работы, - соцсети наводнили фото стоящих в очереди в ожидании хоть какого-то общественного транспорта волгоградцев.

Тем временем администрация Волгограда рапортует: для микрорайона «Родниковая Долина» маршрут №5А стал четвертым регулярным автобусным направлением. Здесь задействовано 18 машин, в часы пик интервал движения около 10 минут. С интервалом 10 - 15 минут также ходят 13 больших автобусов №85 «Родниковая Долина - Жилгородок», плюс 18 машин работает на маршруте №55 «Родниковая Долина - кинотеатр «Юбилейный», плюс 25 маршруток №15а. Вот только очереди на остановке меньше от этого не становятся.

А жители Долины объединяются и пытаются помочь друг другу, как могут. Ведь очередь на автобус "как за колбасой в СССР". "Родниковцы, езжу через Долину и далее в КомсоМолл. Кому нужно, пишите в личку", "Выезжаю в центр в 8.15", - соцсети пестрят подобными объявлениями с предложениями подвезти попутчиков.

- Митинговать народ пока не собирается, попробуем атаковать телефон "горячей линии" по транспорту, - делятся с "КП-Волгоград" жители микрорайона. - Нас лишили единственного нормального маршрута. 85-й автобус в часы пик битком, в него не влезешь. 5а ходит очень редко и идет только до центра. А 64-я маршрутка ходила и в центр, и в Дзержинский, и на нее всегда стояла очредь. 15а - хороший маршрут, но большинству каждый день нужно ездить не на юг, а совсем в другую сторону. Мы в шоке, многие опаздывают на работу, потому что уехать стало невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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