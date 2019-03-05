2019-03-05T13:05:01+03:00
Происшествия

В Волжском директору магазина проткнули отверткой лицо из-за связки бананов и пачки сока

Грабители прятали товар в капюшоне
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Директор попал в больницу. Фото: Алена КузьминаДиректор попал в больницу. Фото: Алена Кузьмина
Изменить размер текста:

В сетевых магазинах крадут постоянно. И воришек довольно часто ловят за руку. Обычно они добровольно отдают краденое. Но 4 марта в одном из супермаркетов любители чужого напали на сотрудников. Продавец заметила, как двое мужчин складывают продукты в капюшоны своих курток. Они уже собрались выходить, когда их остановил директор вместе с кассиром. Сотрудники магазина предложили отдать украденные продукты. Те нехотя выложили товар. Но один из «покупателей» вдруг достал их кармана отвертку и воткнул ее в щеку директору, еще и ударил мужчину. После этого оба вора сбежали, прихватив с собой связку бананов, пачку сока и кухонный нож в упаковке.

На «скорой» пострадавшего сотрудника отвезли в больницу. У него ушибы, травма головы и колотая рана щеки.

О ЧП он сообщил в полицию. По оперативной информации сотрудники ППС задержали двух мужчин 32 и 30 лет. Они признались в нападении. Оба нигде не работают, не так давно вернулись из тюрьмы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде бизнесмен может сесть за взятку в 50 тысяч рублей
Волгоградцы опаздывают на работу из-за очередей на автобус 5а
В Волгограде с 7 марта начнет ходить теплоход до Культбазы
Под Астраханью двухлетний малыш обморозил ноги, пока мамаша ходила в гости
Сотрудников Приволжской РЖД, организовавших стриптиз с кошечками, накажут выговорами
Под Волгоградом дедушка может сесть на 4 года за коллекцию пулеметов
Под Волгоградом женщину придавило многотонным грузовиком
В Волгоградской области оштрафовали главврача за волокиту
В Астрахани двое парней погибли в гараже
Собор Александра Невского вырос на 28 метров
Волгоградцы купили товаров в сетевых магазинах на 134 миллиарда
За месяц волгоградцы взяли ипотеку на 2,1 миллиарда рублей
В Волгограде пьяный рецидивист выбросил стиральную машинку соседа из окна
Туман и дождь со снегом: в Волгоградской области ухудшится погода
В «стянутом» доме на Невской в Волгограде начали отделку квартир
В Астрахани восьмиклассник упал с крыши высотки и разбился
Салоны «А.С.-Авто» сделают весенний комплимент для автоледи
Сотрудник волгоградского УФСИН вымогал деньги у бизнесменов за хорошее поведение зэков на стройке
Прокуратура запретила покупать чиновникам Урюпинска Toyota Camry за 2 миллиона рублей
Претензии волгоградца к МТС из-за Крыма рассмотрит ФАС России
В полтора раза увеличат выплаты на коммуналку многодетным в Волгограде
В Астрахани умер полицейский, раненый во время перестрелки
Матч Ротор-Спартак-2 на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в этом туре ФНЛ
Под Волгоградом «девятка» протаранила грузовик: двое в больнице
Авиакомпания отказала в полете волгоградцу и заплатит за это штраф