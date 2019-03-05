В Волжском директору магазина проткнули отверткой лицо из-за связки бананов и пачки сока

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-05T13:05:01+03:00

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В сетевых магазинах крадут постоянно. И воришек довольно часто ловят за руку. Обычно они добровольно отдают краденое. Но 4 марта в одном из супермаркетов любители чужого напали на сотрудников. Продавец заметила, как двое мужчин складывают продукты в капюшоны своих курток. Они уже собрались выходить, когда их остановил директор вместе с кассиром. Сотрудники магазина предложили отдать украденные продукты. Те нехотя выложили товар. Но один из «покупателей» вдруг достал их кармана отвертку и воткнул ее в щеку директору, еще и ударил мужчину. После этого оба вора сбежали, прихватив с собой связку бананов, пачку сока и кухонный нож в упаковке.

На «скорой» пострадавшего сотрудника отвезли в больницу. У него ушибы, травма головы и колотая рана щеки.

О ЧП он сообщил в полицию. По оперативной информации сотрудники ППС задержали двух мужчин 32 и 30 лет. Они признались в нападении. Оба нигде не работают, не так давно вернулись из тюрьмы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU