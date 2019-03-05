2019-03-05T12:33:24+03:00
Общество

В Волгограде с 7 марта начнет ходить теплоход до Культбазы

Основная навигация начнется в апреле 2019 года
Екатерина МАЛИНИНА
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Пока обещают по два рейса в день, но с апреля их станет больше.Пока обещают по два рейса в день, но с апреля их станет больше.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Ледостава в этом году на Волге не было. Хотя зима была достаточно морозная. Но постоянные скачки температуры не позволили реке «встать». Поэтому даже в январе-феврале жители Сарпинского могли добраться на остров на рейсовом трамвайчике с пристани имени Руднева в Кировском районе. А с 7 марта 2019 года теплоходы будут отправляться из Речпорта в Центральном районе до Культбазы.

Курсировать они будут по средам, пятницам, субботам и воскресеньем. Выход от Речпорта в 8-15 и в 15-30, обратно кораблики отчалят в 9-45 и в 16-30.

Количество рейсов увеличат к концу марта. С 29 числа теплоходы пойдут уже через Щучий проран. А с начала апреля почти все дачники смогут добраться до своих огородов. Стоимость проезда осталась прошлогодней: 84 рубля до Культбазы. Дети поедут за 50 процентов, а провоз багажа обойдется в 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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