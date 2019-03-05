Под Астраханью двухлетний малыш обморозил ноги, пока мамаша ходила в гости

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-05T12:46:27+03:00

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Брошенных детей в пустом ледяном доме нашли сотрудники МЧС. Они 31 января проводили обход домов неблагополучных семей. Хибара по улице Рылеева, 6 была последней в списке. Проверяющие постучались, но им не ответили. Вся делегация уже собиралась уйти, но тут кто-то услышал детские голоса. Дверь оказалась открытой. Сотрудники МЧС зашли внутрь и увидели двух детей на кровати: девочку лет семи и двухлетнего мальчика. Малыш был в памперсе и майке. Ребенка отправили на «скорой» в больницу. У него диагностировали обморожение стоп 1 степени и переохлаждение.

Мать вернулась, когда пожарные инспекторы были еще в доме. С ней находился еще один ребенок. Как выяснили следователи, женщина не особо заботилась о детях: уходила в запои, оставляла детей одних. Продуктов в доме тоже не было. В этот день она с утра ушла к подруге и вернулась только к вечеру. Дети весь день просидели в холоде.

Астраханка призналась, что не в состоянии заботиться о детях и готова их отдать под опеку государству. Сейчас всех троих изъяли из семьи, и они находятся в реабилитационном центре. В отношении 27-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "оставлении в опасности своего малолетнего ребенка".

ИСТОЧНИК KP.RU