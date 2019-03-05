2019-03-05T12:00:10+03:00
Общество

Сотрудников Приволжской РЖД, организовавших стриптиз с кошечками, накажут выговорами

Руководство отреагировало на появившуюся в интернете видеозапись
Екатерина МАЛИНИНА
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Вряд ли женщины депо получат такой же пикантный подарок к 8 Марта.Вряд ли женщины депо получат такой же пикантный подарок к 8 Марта.
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Корпоративы на 23 февраля все отмечают по-разному. Кто-то накрывает мужчинам стол, кто-то дарит носки в виде танков, а кто-то заказывает стриптиз. Видеозапись с подобным поздравлением появилась в интернете на прошлой неделе. Все бы ничего, но страстный танец кошечек происходит на фоне символики Приволжской РЖД в актовом зале Эксплуатационного вагонного депо Максим Горький Волгоград. Судя по возгласам, подарок мужчинам очень понравился, особенно мужчине, которого использовали как пилон. Но для руководства предприятия подобный ролик и выступление было шоком.

- По данному случаю на Приволжской железной дороге проведена проверка. Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании Кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе предприятия.

То есть тем, кто заказывал кошечек и тем, кто давал добро на такой пикантный корпоратив, объявят выговоры. Так что женщины депо вряд ли получат в ответ подобный подарок к 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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