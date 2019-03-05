2019-03-05T10:49:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом дедушка может сесть на 4 года за коллекцию пулеметов

У него нашли склад оружия и патронов
Екатерина МАЛИНИНА
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Дедушка собирал коллекцию 30 лет.Дедушка собирал коллекцию 30 лет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Кто-то коллекционирует безобидные марки, а кому-то нравится оружие. Правда, чтобы собирать последнее, необходимо получить разрешение на каждый экспонат. Все про это знают, но многие игнорируют требование – коллекция чаще всего дальше дома не уходит. Под Волгоградом за незаконные «экспонаты» уголовный срок грозит 72-летнему дедушке.

О необычном увлечении пенсионера сообщил в полицию «доброжелатель». Когда оперативники пришли к пожилому мужчине в гости, то нашли у него дома пистолет-пулемет Шпагина, пулемет Дегтярева, две винтовки системы Мосина, обрез винтовки системы Мосина, 72 части огнестрельного оружия, а также 300 патронов. Ни одной бумажки на них у него не было.

Как рассказал волгоградец, собирать оружие он начала еще в 1967 году. Тогда друзья стали привозить и дарить ему боевые трофеи. Несколько экземпляров он нашел сам. Последний подарили ему в 1997 году. Пенсионер увлекался историей Великой Отечественной войны. В тихие зимние станичные вечера он любил чистить экспонаты и смотреть на них, вспоминая былые времена.

В отношении дедушки возбудили уголовное дело по статье Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Как оказалось, все оружие у старика – боевое. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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