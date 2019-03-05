Под Волгоградом женщину придавило многотонным грузовиком
ДТП произошло в поселке Средняя Ахтуба около пяти часов вечера. 30-летний мужчина на самосвале «Шакман» поднимался с грузом по улице Кавказской. Но то ли из-за проблем с тормозами или из-за слишком скользкой дороги грузовик покатился назад, наехал на обочину и повалился на бок. В это время вдоль домов шла местная жительница. Она не успела отбежать от огромной машины, и ее придавило многотонным авто.
40-летняя волгоградка погибла на месте. Вызванные медики констатировали смерть. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. В том числе изучают техническое состояние самосвала.
В этот же день неподалеку произошло еще одно ДТП. На автодороге "Средняя Ахтуба-Краснослободск" в 17-25 на встречной полосе столкнулись УАЗ и ГАЗ. В больнице оказалась 28-летняя пассажирка «уазика». Ее на «скорой» отвезли в больницу. Отвечать за пострадавшую будет водитель машины ульяновского автозавода.
ИСТОЧНИК KP.RU