Под Волгоградом женщину придавило многотонным грузовиком

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-05T10:24:45+03:00

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ДТП произошло в поселке Средняя Ахтуба около пяти часов вечера. 30-летний мужчина на самосвале «Шакман» поднимался с грузом по улице Кавказской. Но то ли из-за проблем с тормозами или из-за слишком скользкой дороги грузовик покатился назад, наехал на обочину и повалился на бок. В это время вдоль домов шла местная жительница. Она не успела отбежать от огромной машины, и ее придавило многотонным авто.

40-летняя волгоградка погибла на месте. Вызванные медики констатировали смерть. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. В том числе изучают техническое состояние самосвала.

В этот же день неподалеку произошло еще одно ДТП. На автодороге "Средняя Ахтуба-Краснослободск" в 17-25 на встречной полосе столкнулись УАЗ и ГАЗ. В больнице оказалась 28-летняя пассажирка «уазика». Ее на «скорой» отвезли в больницу. Отвечать за пострадавшую будет водитель машины ульяновского автозавода.

ИСТОЧНИК KP.RU