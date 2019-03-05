2019-03-05T10:04:58+03:00
Общество

В Волгоградской области оштрафовали главврача за волокиту

Он не отвечал на запрос пациентки
Екатерина МАЛИНИНА
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Главврач заплатит штраф за волокиту.Главврач заплатит штраф за волокиту.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Обеспечение бесплатными инвалидов – острый вопрос для Волгоградской области. По отчетности вроде бы все хорошо, а на самом деле, люди с ограниченными возможностями очень часто за свои деньги покупают лекарства, так и не дождавшись бесплатных. В ситуацию периодически вмешивается прокуратура – когда есть заявление от «пострадавшего». В Ольховском районе в надзорный орган поступило заявление от местной жительницы. Она пожаловалась на местную больницу. Ее дочери, инвалиду 2 группы, не дают бесплатные лекарства. Женщина написала обращение к главному врачу, но ответ не пришел, хотя прошло несколько месяцев.

Прокуратура выяснила, что медработник действительно нарушил сроки ответа. Свою вину мужчина признал. Ему назначили штраф. Свой ответ он женщине все-таки направил. Вот только неизвестно, получила ли жительница положенные по закону бесплатные лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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