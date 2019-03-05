2019-03-05T09:41:51+03:00
Происшествия

В Астрахани двое парней погибли в гараже

Они согревались заведенным двигателем
Екатерина МАЛИНИНА
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Парней нашли в одном из гаражей в Ленинском районе Астрахани.Парней нашли в одном из гаражей в Ленинском районе Астрахани.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Поход в гараж для многих мужчин - это святое. Многие используют его для сеанса психотерапии с друзьями. Правда, как показывает практика, подобные вылазки иногда заканчиваются трагедией. В Астрахани в одном из гаражных кооперативов нашли тела двух 20-летних парней. Они находились в машине. Следов насильственной смерти: синяков, ушибов, порезов, приехавшие на вызов оперативники не нашли.

Как удалось уже выяснить следователям, молодые люди 3 марта согревались спиртным. Но этого оказалось недостаточным. Поэтому они включили двигатель машины. Двери гаража и двери машины были закрыты. Самая вероятная причина смерти – отравление угарным газом.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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