Собор Александра Невского вырос на 28 метров

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-05T09:42:46+03:00

Первый пятитонный купол подняли на храм в декабре 2018 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Собор Александра Невского на площади Павших Борцов в центре Волгограда растет не по дням, а по часам. Не проишло и трех лет, как в апреле 2016 года заложили первый камень на месте будущей стройки. На сегодняшний стены храма достигли отметки 28 метров. Над алтарем возводят медную кровлю, еще осенью на звонницу подняли четыре бронзовых колокола весом от одной до двенадцати тонн и пятитонный купол. 1 марта установили полукупол примыкающего свода собора. Сейчас рабочие монтируют главные подпружные арки. Полностью собрать крышу храма и поднять на звонницу все колокола планируют осенью 2019 года. 5 марта с инспекцией на стройплощадку наведался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Мы идем с опережением графика, который для себя определили: по завершении года будет обеспечен тепловой периметр, и мы перейдем к внутренней отделке, - отметил губернатор, который также возглавляет попечительский совет строительства собора.

Напомним, открыть собор хотят к 800-летию Александра Невского в 2021 году. Возводят храм на пожертвования. Обойдется грандиозная стройка прихожанам более миллиарда рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="460" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/676381" frameborder="0"></iframe> 4 ноября на строящийся собор Александра Невского в Волгограде подняли четыре больших колокола.Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU