Волгоградцы купили товаров в сетевых магазинах на 134 миллиарда

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-05T09:03:08+03:00

Это больше на 4 процента, чем в 2017 году

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Статистики любят считать, сколько зарабатывают волгоградцы и сколько тратят. Иногда даже получается, что тратя больше, чем зарабатывают. На этот раз специалисты посмотрели оборот розничной торговли сетевых магазинов, в которых большинство из нас и отоваривается.

За год жители Волгоградской области потратили в "Магнитах", "Радежах", "Лентах", Эльдорадо и прочих сетевиках 134 миллиарда рублей. И это в пересчете на товар на 4,2 больше, чем в 2017 году.

Из этой суммы 59,3 процента - это траты на продукты, напитки и сигареты. А 40,7 - косметику, бытовую технику, мебель и прочее.

Кстати, сетевики дают 34 процента из общего объема оборота розничной торговли в Волгоградской области. И их доля год от года только растет. Хотя увеличивается и число волгоградцев, кто тратит деньги на покупки в интернет-магазинах - не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU