За месяц волгоградцы взяли ипотеку на 2,1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 21:53 2019-03-04T21:53:00+03:00

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Для молодых волгоградских семей ипотека зачастую единственный шанс приобрести собственное жилье. И в последнее время ипотечное кредитование набирает обороты в Волгоградской области. Толлько за январь месяц текущего года волгоградцы оформили 1,2 тысячи ипотечных договоров на сумму 2,1 миллиарда рублей. Таки данные со ссылкой на Центральный Банк РФ опубликовали в областной администрации.

- По количеству и общей сумме займов это на 2,4% и 18,3% выше показателей за январь 2018 года, - уточняют в центробанке.

Средневзвешенная процентная ставка на данный момент составляет 9,91%, что соответствует среднероссийскому уровню.

Если подвести итоги за минувший год, то в 2018-м волгоградцам выдали21,5 тысячи займов на 35 миллиардов рублей. Это 130% и 142% выше соответствующих показателей за 2017-й. А значит, ипотека становится все более востребованной в регионе.

А с 1 января 2019 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова молодые семьи — участники госпрограммы, покупающие в ипотеку недвижимость на условиях долевого участия в строительстве, могут взять льготный заем на первоначальный взнос. Кроме того, молодые и многодетные семьи, работники бюджетной сферы регионального и муниципального уровня, родители, направившие материнский капитал на приобретение жилья, могут рассчитывать на компенсацию части расходов по оплате ипотечных процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU