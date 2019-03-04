2019-03-04T19:49:50+03:00
Происшествия

В Волгограде пьяный рецидивист выбросил стиральную машинку соседа из окна

Протрезвев, мужчина не смог пояснить свой поступок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцу грозит до 2 лет колонии за уничтожение чужого имущества.Волгоградцу грозит до 2 лет колонии за уничтожение чужого имущества.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кировском районе Волгограда бывает и так: приходишь домой в свою коммунальную квартиру, заходишь на кухню и.. вдруг не обнаруживаешь на месте свою стиральную машинку. А через некоторое время находить ее разбитую под окнами. Да-да, ее выбросили. Причем прямо из окна.

Все это произошло в реальной жизни - 2 марта. 60-летний владелец «стиралки» пришел в полицию и рассказал, что в тот день он ушел на суточное дежурство, а когда вернулся в работы домой, его технику кто-то выкинул.

Этим «хулиганом» оказался 37-летний неоднократно судимый сосед по коммунальной квартире. Рецидивист даже не смог пояснить, зачем он выбросил машинку из окна. Говорит, мол, напился и не помнит, что творил.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Грозит волгоградцу за это до двух лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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