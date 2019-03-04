Туман и дождь со снегом: в Волгоградской области ухудшится погода

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-04T18:15:08+03:00

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В ближайшие сутки и без того не весенняя погода в Волгоградской области еще ухудшится. Если верить синоптикам, то на наш регион обрушится просто шквал непогоды: туман, дождь, снег - все это по отдельности и вперемешку. Дорожники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже вывели на трассы дополнительную спецтехнику.

Как рассказали «КП-Волгоград» в дорожном ведомстве, сейчас на федеральных трассах Ростовской и Волгоградской областей дежурит 88 единиц техники (51 в Волгоградской и 37 в Ростовской областях).

По прогнозу волгоградского ЦГМС, 4 и 5 марта на дорогах региона возможны туман с ухудшением видимости до 500 метром, а также осадки в виде мокрого снега (при понижении температуры воздуха до 0 градусов). Кроме того, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

- Число специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах. Дежурство ведется в круглосуточном режиме, - уточняют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

И рекомендуют водителям без лишней надобности не выезжать, а если выехали: избегать резких маневров, выбирать скоростной режим по погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU