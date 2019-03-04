В «стянутом» доме на Невской в Волгограде начали отделку квартир

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-04T17:26:48+03:00

Многоэтажку приводят в порядок после укрепления

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В многострадальном доме №2 по улице Невской в Волгограде строители вышли на финишный этап - отделку квартир.

- Сейчас бригады приводят в порядок четыре квартиры второго подъезда. Параллельно заканчивают укреплять металлоконструкциями стены дома, их уже смонтировали на уровне третьего - пятого этажей, - уточняют в мэрии Волгограда.

Кстати, отделочные работы - замена напольного покрытия, покраска и штукатурка стен, новые обои - все за счет средств горбюджета. Жильцы, которые сделали эти работы сами, могут получить компенсацию.

Кроме того, строители заменили старые окна на пластиковые и частично обновляют систему отопления на новую.

- После внутренних работ рабочие бригады приступят к капитальному ремонту фасадной части жилого дома, - добавляют в администрации.

Напомним, в доме №2 по улице Невской в 2017-м стаи расходиться стены. Многоэтажка покрылась опасными трещинами, и жильцов временно пришлось расселить. После обследования в мэрии приняли решение «стянуть» дом и укрепить фундамент. Почти год мэрия договаривалась с жильцами: с кем-то пришлось даже судиться. Но дом все-таки укрепили металлической стяжкой.

ИСТОЧНИК KP.RU