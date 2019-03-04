В Астрахани восьмиклассник упал с крыши высотки и разбился

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-04T16:04:52+03:00

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Очевидцами жуткого происшествия стали те, кто около 12 часов дня 4 марта оказался возле «круглой» пятнадцатиэтажки по улице Татищева, 4б в Астрахани. С крыши высотки с высоты 50 метров упал подросток. Шансов выжить у мальчишки не было, медики констатировали смерть. Тело отвезли на экспертизу в морг.

Сейчас по факту происшествия СУ СК по Астраханской области проводит проверку. Известно, что погибший учился в 8 классе одной из школ. На учете в ПДН не состоял. Обычный современный подросток. Сейчас следователям предстоит выяснить, имелись ли у ребенка суицидальные наклонности, состоял ли он в "Синих китах" и подобных сообществах. Возможно, проблемы были дома в отношениях с родителями. Но проверят сотрудники СК и криминальную версию: мальчика кто-то столкнул с высоты.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU