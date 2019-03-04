2019-03-04T15:51:21+03:00
Авто

Салоны «А.С.-Авто» сделают весенний комплимент для автоледи

Автолюбительниц приглашают за подарками с 7 по 9 марта
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Милые дамы, в период с 7 по 9 марта 2019 года при покупке автомобиля KIA или обращении на сервис, вы получаете приятный подарок от компании ООО «А.С.-Авто»!

Ждем Вас в ДЦ «А.С.-Авто» и Сервисном Центре ежедневно с 8:30-20:30 по адресу: Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265 436, 602-333.

Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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