Сотрудник волгоградского УФСИН вымогал деньги у бизнесменов за хорошее поведение зэков на стройке

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-04T15:27:25+03:00

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4 марта 2018 года Волгоградский областной суд озвучил приговор Роману Битюкову, младшему инспектору ФКУ ЛИУ № 15 УФСИН России по Волгоградской области. Мужчину осудили на пять лет за вымогательство взятки.

Мужчина был ответственным за доставку и надзор за заключенными, работающими на коммерческой основе на стройках. На одной из них он потребовал от представителя компании деньги за хорошую работу и порядок на стройплощадке. При отказе он обещал бизнесменам проблемы: мол, у него имелись связи, благодаря которым он мог посадить их в тюрьму.

Во время передачи 80 тысяч рублей «откупных» в марте 2018 года его задержали. Но свою вину бывший сотрудник УФСИН не признал. Центральный суд приговорил силовика к семи годами колонии общего режима и запрет на работу в госструктурах в течение пяти лет. С приговором мужчина не согласился, а обжаловал его в областном суде. Но апелляционная инстанция оставила решение в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU