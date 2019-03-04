Прокуратура запретила покупать чиновникам Урюпинска Toyota Camry за 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-04T15:43:04+03:00

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Урюпинск – удивительный город. Столица русской провинции может похвастаться уникальными людьми, красивейшими видами на Хопер и чиновниками-транжирами. Еще в середине февраля администрация города объявила о проведении торгов. Для «Хозяйственно-эксплуатационной службы» решили купить автомобиль, но не простой, а Toyota Camry VII. Цену выставили немаленькую – почти два миллиона рублей. Но купить иномарку так и не успели. В дело вмешалась прокуратура.

Она нашла нарушение в том, что заказчик обозначил один возможный вариант марки авто. При такой высокой цене у чиновников остаются неисполненными обязательства перед жителями города. Причем их они не выполняют как раз по причине отсутствия денег. К тому же бюджет взял в долг 9,5 миллиона рублей, чтобы покрыть дефицит. Подобное расточительство на машину бизнес-класса непозволительно при таком положении дел.

Урюпинский прокурор вынес в адрес главы города представление об устранении нарушений., ну а директору МКУ «ХЭС» объявил предостережение. Кроме того, результаты проверки направили волгоградским антимонопольщикам, которые решат, есть ли здесь нарушение антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU