Претензии волгоградца к МТС из-за Крыма рассмотрит ФАС России

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-04T14:13:13+03:00

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Дело в отношении ПАО МТС волгоградский УФАС возбудил ровно месяц назад. К антимонопольщикам обратился мужчина. Он обвинил сотового оператора в недостоверной рекламе. Волгоградец был уверен, что «Тарифище» действует по всей стране, в том числе и на территории Крыма. Но как оказалось, что полуостров не входит в купленные им минуты. Из-за этого он не смог вовремя связаться с сыном, который находился в «Артеке».

Волгоградские специалисты сделали запрос в центральный аппарат с просьбой дать полномочия для рассмотрения дела. Ведь предприятие и тариф – общероссийские. В ответ на запрос ФАС России запросил материалы дела для рассмотрения в Москве. Так что прав или нет, МТС будет принимать решение Федеральная антимонопольная служба.

Само ведомство уже официально ответило на претензии.

- На сайте МТС указано, что условия тарифного плана "Тарифище" действуют в сети МТС на территории России. В республике Крым у МТС нет собственных сетей, абоненты МТС в Крыму обслуживаются в сетях операторов-партнёров. Карта покрытия МТС также размещена на сайте МТС, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU