2019-03-04T11:35:49+03:00
Общество

В полтора раза увеличат выплаты на коммуналку многодетным в Волгограде

Также губернатор предложил расширить льготы по транспортному налогу многодетным семьям Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Платежки за март будут еще больше.Платежки за март будут еще больше.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На очередном оперативном совещании 4 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил расширить соцподдержку многодетных семей. В первую очередь коснутся изменения ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг. Сейчас для волгоградцев она равна 1009 рублей. Но с января 2019 в платежках появилась новая строка – плата за вывоз мусора или «обращение с ТКО». Так как начисляют ее по душам, то именно на многодетные семьи легла максимальная нагрузка. Для больших семей плата за вывоз мусора выросла на порядок по сравнению с декабрем. «Предлагаю рассмотреть возможность увеличения в полтора раза размера этой выплаты на жилищно-коммунальные услуги», - отметил на совещании Бочаров.

Еще одно предложение губернатор внес по транспортному налогу для многодетных. Сейчас предусмотрена льгота на автомобиль с мощностью двигателя до ста лошадиных сил. Но многие современные модели немногим мощнее. Так как для большой семьи машина – это необходимость, в течение недели профильные ведомства региона подготовят свои предложения, как можно расширить перечень получателей льготы.

Напомним, в Волгоградской области 28 600 многодетных семей, в которых растут 95 600 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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