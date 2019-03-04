2019-03-04T11:20:29+03:00
Общество

В Астрахани умер полицейский, раненый во время перестрелки

У Артема Франкевича остались четырехмесячная дочь и восьмилетний сын
Екатерина МАЛИНИНА
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Артема Франкевича застрелили из этого ружья. Фото: СУ СК по Астраханской областиАртема Франкевича застрелили из этого ружья. Фото: СУ СК по Астраханской области
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Больше недели врачи боролись за жизнь 34-летнего капитана астраханской полиции Артема Франкевича. Родные и коллеги до последнего надеялись на положительный исход. Но вечером 3 марта он умер - ранение в голову оказалось смертельным.

Его сотрудник ОВД по Икрянинскому району получил 24 февраля. Он вместе с коллегами приехал на вызов в село Бахтемир Астраханской области. Неадекватный мужчина с ружьем бродил по улицам. Когда полицейские попытались уладить дело миром, то местный житель открыл по ним огонь из ружья. В перестрелке преступника убили, но он успел ранить в голову оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции Артема Франкевича. Ни операции, ни интенсивная терапия не помогли спасти ему жизнь.

Артем Франкевич прослужил в полиции 17 лет. Фото: УМВД по Астраханской области

Артем Франкевич прослужил в полиции 17 лет.Фото: УМВД по Астраханской области

Артем проработал в полиции 17 лет, награжден медалью «За отличие в службе» III степени». Без отца остались 4-месячная дочь и 8-летний сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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