Матч Ротор-Спартак-2 на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в этом туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-04T09:50:54+03:00

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Волгоградские футбольные болельщики в очередной раз доказали, что они самые преданные и самые ярые. Ради красивого футбола и победы «Ротора» они готовы приходить на стадион и в жару и в холод. 3 марта на матче 25-го тура Олимп-Первенство ФНЛ на «Волгоград Арену» пришли 8 тысяч 976 зрителей. Это самый высокий результат по посещаемости матчей ФНЛ в этом туре. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «ТурСтат», где провели анализ посещаемости и составили рейтинг по итогам тура.

Вторым в этом рейтинге стал матч «Балтика-Авангард», который в минувшее воскресенье прошел в Калининграде. Эту игру пришли посмотреть 6 тысяч 720 зрителей (при том, что новая арена «Калининград» вмещает 35 тысяч человек).

Третье место по посещаемости 25-го тура ФНЛ стал матч в Нижнем Новгороде. На него, несмотря на морозец, пришли 5 тысяч 873 футбольных болельщиков. В «пятерку» этого рейтинга также попали матчи в Саранске и Хабаровске.

Напомним, матч «Ротор»- «Спартак-2» завершился в Волгограде со счетом 0:0. И сине-голубые по итогу игры так и остались на 15-м месте турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU