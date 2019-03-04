Под Волгоградом «девятка» протаранила грузовик: двое в больнице

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-04T09:25:16+03:00

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23-летний водитель «девятки» мчался по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». На часах было примерно час ночи, освещения по дороге на данном участке в Камышинском районе практически нет, и разогнавшийся водитель не сразу заметил припаркованный у обочины грузовик «Вольво-1242», за рулем которого находился 55-летний мужчина. Легковушка влетела в грузовик на высокой скорости. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как сообщают в ГУ МВД по региону, с мечта ДТП в больницу с травмами увезли виновника аварии и его 23-летнюю пассажирку.

В Серафимовичском районе по вине 19-летнего нерадивого водителя «Шевроле Круз» в больнице оказалась 16-летняя девочка. Молодежь решила покататься, но парень не справился с управлением и врезался в препятствие на дороге.

А в Михайловском районе 28-летний парень пострадал при буксировке авто. «УАЗик» тянул на буксире другой «УАЗ», в какой-то момент фаркоп лопнул и металлический кусое по инерции полетел в лобовое стекло буксируемого авто. Оторвавшийся фаркоп пробил «лобовуху» и влетел в голову водителю. К счастью, парень остался жив. Сейчас он в больнице с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU