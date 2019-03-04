Авиакомпания отказала в полете волгоградцу и заплатит за это штраф

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-04T09:19:04+03:00

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Лоукостер «Победа» заплатит 30 тысяч рублей штраф за то, что не пустил на борт волгоградца по электронному билету. Обиженный пассажир пожаловался в Роспотребнадзор, который, проведя расследование, и вынес решение о штрафе. Но в авиакомпании не согласились с наказанием и попытались оспорить штраф в волгоградском Арбитражном суде. Но суд встал на сторону ведомства. Так что лоукостеру все-таки придется признать свою ошибку.

А ошибка заключалась в том, что сотрудники авиакомпании признали недействительным электронный билет волгоградца в Питер. Все потому что, заполняя графы, он перепутал строки и напротив фамилии написал свое имя, а в пункте «Имя» наоборот поставил фамилию. Однако все паспортные данные совпадали, а значит, пассажира не имели права не пустить по такому билету. Кроме того, оплатив билет, мужчина заключил договор с авиакомпанией на оказание услуг. А лоукостер акт аннулирования билета не составил, то есть договор не разрывал, а значит обязан был принять пассажира к перевозке.

- Решение Арбитражного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию – Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU