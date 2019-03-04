2019-03-04T08:50:35+03:00
Происшествия

На юге Волгограда за сутки сгорели склад, гараж, а в доме чуть не погиб жилец

Есть пострадавший
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Минувшие сутки выдались у волгоградских спасателей «горячими». И сразу три крупных пожара произошло на юге Волгограда. Сначала кто-то подпалил гараж с вещами на улице Танеева в Красноармейском районе. Причина пожара так и обозначена - «занесение открытого источника огня». Затем - примерно в пять вечера - на улице Красноармейская в Советском районе вспыхнул частный дом. К моменту прибытия пожарных он полыхал уже по всей площади. К счастью, в последний момент удалось спасти хозяина-погорелльца.

- Пострадавший в больнице. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

А уже под утро 4 марта - в 03.44 - еще одно тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера из Советского района Волгограда. Очевидцы рассказали, что горит склад в поселке 8-й Кирпичный. В огне вместе с вещами сгорел и автомобиль Мерседес Спринтер (2004 года выпуска). Говорят, пожар случился из-за неисправной проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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