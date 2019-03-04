2019-03-04T09:36:22+03:00
Происшествия

В Волгограде сняли с самолета буйного москвича, устроившего драку

Пассажира из столицы встречали в аэропорту полицейские
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградские полицейские оштрафовали дебошира.Волгоградские полицейские оштрафовали дебошира.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Вечером 3 марта сотрудники полиции с наручниками встречали пассажира авиарейса, который прибывал в «Гумрак» из Москвы. Дело в том, что мужчина устроил драку в самолете прямо во время полета, и пилот вынужден был вызвать к трапу наряд правоохранителей.

«Сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна поступило транспортную полицию уже в аэропорту Волгограда. Как выяснилось 27-летний мужчина нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, а также завязал драку с одним из пассажиров», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили "КП-Волгоград" в ведомстве, дебошира задержали. На него тут же составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Штраф, кстати, ему грозит совсем "не мелкий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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