Волгоградец Илья Шкуренев завоевал «серебро» на Чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-04T08:24:53+03:00

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На Чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении, который в эти дни проходит в Глазго, в числе медалистов оказался и волгоградец Илья Шкуренев. Он выступал в семиборье и показал третий результат. «Сереюро» в копилке спортсмена и страны!

Как уточнили во Всероссийской легкоатлетической федерации, первый день соревнований для Ильи начался не особо хорошо - и завершил его лишь на пятой позиции с 3381 очком. Волгоградец слабенько пробежал 60 метров за 7,18, затем показал третий результат в прыжке в длину 7.66, толкнул ядро на 14.30 и прыгнул в высоту на 2.04. Но по итогам семи видом Шкуренев 6145 очков - это третий результат. Первое место занял испанец Хорхе Уренья (6218), а вторым стал британец Тим Дакуорт (6156).

Напомним, Шкуренев – чемпион Европы в помещении 2015 года, а также серебряным призер чемпионата Европы 2018 года.

В ВФЛА также уточнили, что все российские легкоатлеты, заявленные для участия в турнире в Глазго, выступают в нейтральном статусе. В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

ИСТОЧНИК KP.RU