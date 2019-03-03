80 волгоградских школьников пополнили ряды юнармейцев
Торжественная церемония закрытия уникальной выставки «Символы Победы», которая состоялась в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 2 марта, совпала с другим немаловажным событием – вступлением в ряды популярного патриотического движения «Юнармия» более 80 школьников.
Все эти ребята - учащиеся школы № 140. Они дали клятву юнармейца.
- Памятные значки юнармейцам вручили представители власти и представители воинских частей Волгоградского гарнизона ЮВО майор Сергей Печнев и Сергей Наумов. В торжественном мероприятии приняли участие рота Почетного караула и военный оркестр соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.
Кстати, в ряды юнармейцев уже вступили более четырех тысяч юношей и девушек.
ИСТОЧНИК KP.RU