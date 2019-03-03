80 волгоградских школьников пополнили ряды юнармейцев

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-03T19:25:50+03:00

Это совпало с закрытием выставки «Символы Победы»

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Торжественная церемония закрытия уникальной выставки «Символы Победы», которая состоялась в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 2 марта, совпала с другим немаловажным событием – вступлением в ряды популярного патриотического движения «Юнармия» более 80 школьников.

Все эти ребята - учащиеся школы № 140. Они дали клятву юнармейца.

- Памятные значки юнармейцам вручили представители власти и представители воинских частей Волгоградского гарнизона ЮВО майор Сергей Печнев и Сергей Наумов. В торжественном мероприятии приняли участие рота Почетного караула и военный оркестр соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Кстати, в ряды юнармейцев уже вступили более четырех тысяч юношей и девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU