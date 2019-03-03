2019-03-03T16:07:12+03:00
Спорт

Главный тренер об игре волгоградского «Ротора» со «Спартаком-2»: «Играть в меньшинстве - тяжело»

На стадионе «Волгоград Арена» сине-голубые сыграли вничью с московским соперником [видео]
Юлия Данильченко
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Тренер неоднократно подчеркнул, что играть в меньшинстве очень тяжело.Тренер неоднократно подчеркнул, что играть в меньшинстве очень тяжело.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 3 марта 2019 года, волгоградский «Ротор» сыграл с московским «Спартаком-2: счет – 0:0. Весенняя часть Первенства 25-го тура ФНЛ состоялась на стадионе «Волгоград Арена», где после матча прошла пресс-конференция с участием главного тренера сине-голубых Игоря Меньщикова. Он ответил на самые актуальные вопросы о состоявшейся игре. Их было немного.

- Ребята молодцы. Самоотверженно, мужественно оборонялись 80 минут. В первом тайме был опасный момент с Лобанцевым. Хотелось бы в домашнем матче одержать победу, но игра в меньшинстве... – рассуждает Игорь Меньщиков. – В игре рассчитываешь на нестандартные положения, например, Самсонов мог свое мастерство исполнить. Хочу похвалить ребят за самоотдачу.

Тренер неоднократно подчеркнул, что играть в меньшинстве очень тяжело. К тому же московский «Спартак-2» - сильный соперник, с ним и на равных непросто.

- Я еще раз подчеркну: удаление одного игрока не сломало игру, а изменило ее. «Спартак» играет в контроле мяча, а когда на одного футболиста у них больше, с ними еще труднее, - завершил пресс-конференцию Меньщиков.

Ротор - Спартак-2, 3 марта 2019 года. Послематчевая пресс-конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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