2019-03-03T13:31:11+03:00
Происшествия

Лежал посреди трассы: под Волгоградом водитель на «Ниссане» переехал мужчину

Тот погиб на месте до приезда врачей
Юлия Данильченко
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Травмы оказались смертельными.Травмы оказались смертельными.
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Поездка для 43-летнего водителя из Сальска в Волгоград обернулась трагичным происшествием: сидя за рулем «Ниссан Альмеры» мужчина наехал на пешехода, лежавшего посреди трассы.

Случилось это 2 марта около десяти часов вечера в Светлоярском районе Волгоградской области. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель ехал в сторону города-героя. На 21 километре из-за темноты водитель не увидел человека, который то ли пьяный, то ли без сознания лежал посреди проезжей части. Наезд оказался смертельным.

Мужчина сразу же вызвал карету скорой помощи, но на место ДТП врачи хоть и торопились, но добрались поздно – травмы оказались слишком серьезными.

- В результате ДТП 34-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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