2019-03-03T11:55:52+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 21-летняя девушка сожгла чужой дом из мести

Ей грозит пять лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Суд Новоаннинского района вскоре рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, которая сожгла дом родителей своего сожителя. Случился инцидент в августе 2018 года. Как установили следователи районного ОМВД, молодая девушка дождалась, когда дома у мужчины никого не будет, забралась внутрь через форточку и подожгла одежду, висевшую в шкафу, а затем убежала.

Частный домик сгорел полностью, ущерб составил 600 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции установили личность поджигательницы, которая созналась в содеянном и пояснила, что три года назад у нее сгорел дом. Она подозревала, что поджог совершил её сожитель. И хотя её догадки не подтвердились, она в отместку решила сжечь дом его родителей. Благоприятный случай представился лишь через три года, когда мать её мужчины уехала на отдых с ребёнком, а отец – на заработки в другой город, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога жилища» девушке грозит до пяти лет тюрьмы. Вероятно, ей также придется возместить нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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