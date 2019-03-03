2019-03-03T10:37:39+03:00
Происшествия

Шесть лет тюрьмы за слоников и олененка: под Волгоградом поймали вора старинных фигурок

Мужчина оказался сотрудником энергетической компании
Юлия Данильченко
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Пенсионерка поначалу не хотела заявлять в полицию, но ее уговорили соседи.Пенсионерка поначалу не хотела заявлять в полицию, но ее уговорили соседи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении 35-летнего жителя Руднянского района за воровство старинных фигурок. Преступление он совершил в начале февраля 2019 года. Именно в этот период мужчина, работавший в энергетической компании, пришел в дом 75-летней женщины, чтобы заменить перегоревшие провода. Тогда-то он и заметил старинные фигурки семи слонят и одного олененка.

- По Интернету он узнал, что статуэтки можно продать по 1 тысяче рублей за штуку. Узнав примерную стоимость, он решил совершить кражу. Спустя несколько дней после ремонта работник, выждав, когда пенсионерка ушла, отжав замок на входной двери, вошел в дом и похитил все 8 фигурок. Однако реализовать их не успел. Стражи порядка изъяли похищенное и вернули владелице, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

Пенсионерка поначалу не хотела заявлять в полицию, но ее уговорили соседи. Подозреваемого поймали спустя некоторое время. Он во всем сознался. Теперь мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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