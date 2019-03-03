На трассе «Москва-Волгоград» столкнулись «Шевроле» и «ВАЗ»: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-03T09:47:13+03:00

Еще один мужчина попал в больницу с травмами

Еще один мужчина попал в больницу с травмами

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано семь аварий с пострадавшими и погибшими. Одну из них спровоцировал 31-летний водитель «Шевроле Лачетти».

Как установили сотрудники ГИБДД, 2 марта около четырех часов утра мужчина ехал со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 709 километре, находясь на территории Новоаннинского района, он вдруг потерял управление над машиной. Легковушку на полной скорости вынесло на полосу встречного движения

- Автомобиль совершил столкновение с «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти» от полученных травм скончался на месте ДТП, 34-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU