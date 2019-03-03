2019-03-03T09:47:13+03:00
Происшествия

На трассе «Москва-Волгоград» столкнулись «Шевроле» и «ВАЗ»: погиб пассажир

Еще один мужчина попал в больницу с травмами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Еще один мужчина попал в больницу с травмамиЕще один мужчина попал в больницу с травмами
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано семь аварий с пострадавшими и погибшими. Одну из них спровоцировал 31-летний водитель «Шевроле Лачетти».

Как установили сотрудники ГИБДД, 2 марта около четырех часов утра мужчина ехал со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 709 километре, находясь на территории Новоаннинского района, он вдруг потерял управление над машиной. Легковушку на полной скорости вынесло на полосу встречного движения

- Автомобиль совершил столкновение с «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти» от полученных травм скончался на месте ДТП, 34-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лежал посреди трассы: под Волгоградом водитель на «Ниссане» переехал мужчину
Под Волгоградом 21-летняя девушка сожгла чужой дом из мести
Шесть лет тюрьмы за слоников и олененка: под Волгоградом поймали вора старинных фигурок
Весна пришла: в начале рабочей недели в Волгограде будет тепло и ветрено
В десяти многоэтажках Волгограда заменили ветхие водоводы
«Символы Победы» уехали из Волгограда обратно в Москву
На севере Волгограда массовое ДТП: пострадал 19-летний водитель
Восемь лет тюрьмы грозит жительнице Волгоградской области за 12-тысячную взятку
Под Волгоградом в горящем доме погиб мужчина
Жестоко зарезал: астраханец расправился с 86-летней бабушкой и 67-летним отцом
Волгоградец на «Киа» протаранил маршрутку 23А с пассажирами
Волжанин ушел из дома 14 февраля и пропал
Под Волгоградом фермер ответит за трехмиллионный долг перед рабочими
На развитие волгоградского спорта потратят семь миллиардов рублей