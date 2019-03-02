2019-03-02T18:01:05+03:00
Общество

«Символы Победы» уехали из Волгограда обратно в Москву

Уникальная выставка длилась весь февраль
Юлия Данильченко
Поделиться:
Уникальная выставка длилась весь февральУникальная выставка длилась весь февральФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Знамя Победы и орден «Победа», которые целый месяц пробыли в музее-Панораме «Сталинградская битва, покинули Волгоград и вернулись обратно в Центральный музей Вооруженных Сил России.

В город-герой «Символы Победы» привезли 31 января. Тогда же в Триумфальном зале состоялось торжественное открытие уникальной выставки в честь 76-летия Сталинградской победы. Примечательно, что подобные исторические реликвии довольно редко приводят в города на подобные мероприятия. Например, копию Знамени Победы лишь раз задействовали в параде на Красной площади, а орден «Победа» маршала Жукова два раза выставлялся и то только в Волгограде.

- 2 марта в Триумфальном зале музея-панорамы состоялось торжественное закрытие выставки, в котором приняли участие военнослужащие роты Почетного караула и военный оркестр соединения ЮВО, - добавили КП-Волгоград в пресс-службе минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда массовое ДТП: пострадал 19-летний водитель
Восемь лет тюрьмы грозит жительнице Волгоградской области за 12-тысячную взятку
Под Волгоградом в горящем доме погиб мужчина
Жестоко зарезал: астраханец расправился с 86-летней бабушкой и 67-летним отцом
Волгоградец на «Киа» протаранил маршрутку 23А с пассажирами
Волжанин ушел из дома 14 февраля и пропал
Под Волгоградом фермер ответит за трехмиллионный долг перед рабочими
На развитие волгоградского спорта потратят семь миллиардов рублей
На Масленицу в Волжском запустят 50-метровое колесо обозрения
На Набережной Волгограда высадят десять тысяч новых деревьев
Каждый пятый волгоградец пользуется электронным проездным
Шесть волгоградок родили четвертого ребенка в 21 год
Девочку, которую хочет забрать белорусский отец-наркоман, оставляют в волгоградском доме ребенка
В Волгоград приедут художники из Европы, Азии, Африки и Северной Америки
3 марта на матч Ротор - Спартак-2 пустят электрички
Выехал на «встречку» на летней резине: установлены причины жуткой аварии с пятью погибшими под Волгоградом
В честь Клементины Черчилль назовут улицу или парк в Волгограде
Пенсионер из Волгограда переписал дом на сына, а тот чуть не выгнал мачеху на улицу
Более 20 боевых машин пополнили парк военной техники под Волгоградом
Угрожал соляной кислотой: камышанин вынес из офиса микрозаймов 650 тысяч
Астраханцы, станцевавшие лезгинку на дороге, выплатят штрафы
Волжан приглашают на фестиваль корейской культуры
Оценили жизнь в полмиллиона: больница Фишера вдвое уменьшила выплату родне умершего волжанина
Волгоградский ТЮЗ показал «Алёшу Карамазова»
Пять человек погибли в столкновении иномарки и фуры под Волгоградом
В Волжском в ДТП «ВАЗа» и «Нексии» пострадали парни 15 и 20 лет
Чиновницу под Волгоградом осудили за кражу 80 тысяч бюджетных денег
В Волгограде добились закрытия кафе на десятом этаже жилого дома