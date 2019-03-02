«Символы Победы» уехали из Волгограда обратно в Москву

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-02T18:01:05+03:00

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Знамя Победы и орден «Победа», которые целый месяц пробыли в музее-Панораме «Сталинградская битва, покинули Волгоград и вернулись обратно в Центральный музей Вооруженных Сил России.

В город-герой «Символы Победы» привезли 31 января. Тогда же в Триумфальном зале состоялось торжественное открытие уникальной выставки в честь 76-летия Сталинградской победы. Примечательно, что подобные исторические реликвии довольно редко приводят в города на подобные мероприятия. Например, копию Знамени Победы лишь раз задействовали в параде на Красной площади, а орден «Победа» маршала Жукова два раза выставлялся и то только в Волгограде.

- 2 марта в Триумфальном зале музея-панорамы состоялось торжественное закрытие выставки, в котором приняли участие военнослужащие роты Почетного караула и военный оркестр соединения ЮВО, - добавили КП-Волгоград в пресс-службе минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU