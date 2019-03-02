На севере Волгограда массовое ДТП: пострадал 19-летний водитель

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-02T14:58:16+03:00

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Массовое ДТП, в котором, к счастью, все остались живы, случилось 1 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда. Около одиннадцати часов ночи 29-летний водитель за рулем «Шевролет Круз» мчался по улице Маршала Еременко.

- Напротив дома №7 он не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимися во встречном направлении автомобилем «Шевролет Ланос» под управлением 29-летнего водителя, который в свою очередь совершил столкновение с автомобилем «Рено Доккер» под управлением 31-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

«Рено» от удара отбросило на полосу встречного движения прямо на «четырнадцатую», в которой находился 19-летний парень. Он и получил травмы. Молодого человека госпитализировали в больницу с переломами.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, после которой станет ясно, кто же ответит за массовое ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU