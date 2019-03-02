Восемь лет тюрьмы грозит жительнице Волгоградской области за 12-тысячную взятку

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-02T14:56:41+03:00

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Уголовное дело по статье за дачу взятки полицейскому возбудили в отношении 50-летней жительницы Среднеахтубинского района Волгоградской области. Женщина пыталась откупиться за предыдущее правонарушение – ложный вызов спецслужб.

- 1 марта в Отдел полиции поступило обращение от 50-летней жительницы одного из сёл, которая сообщила, что её супруг угрожает охотничьим ружьем односельчанинам. Полицейские в срочном порядке выехали на место происшествия, однако по прибытии оказалось, что вызов был ложны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

Изначально женщине грозил штраф в размере полутора тысяч, но после того, как она предложила сотруднику полиции 12 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности вообще, ей грозит реальное заключение. Санкции новой статьи предусматривают суровое наказание - до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU