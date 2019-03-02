Под Волгоградом в горящем доме погиб мужчина
ЧП произошло около восьми часов утра в пятницу, 1 марта, в Волгоградской области. Соседи первыми увидели, как из дома по улице Советской в поселке Отрадном загорелся небольшой деревянный дом. Они и сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы по городскому округу Михайловка.
На место происшествия приехал 30 расчет. Спасатели приступили к тушению очага возгорания, параллельно пытаясь спасти находившегося внутри мужчину, но не удалось – хозяин дома погиб. Ликвидировать ЧП удалось всего за полчаса.
- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU