Под Волгоградом в горящем доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-02T11:28:15+03:00

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ЧП произошло около восьми часов утра в пятницу, 1 марта, в Волгоградской области. Соседи первыми увидели, как из дома по улице Советской в поселке Отрадном загорелся небольшой деревянный дом. Они и сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы по городскому округу Михайловка.

На место происшествия приехал 30 расчет. Спасатели приступили к тушению очага возгорания, параллельно пытаясь спасти находившегося внутри мужчину, но не удалось – хозяин дома погиб. Ликвидировать ЧП удалось всего за полчаса.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU