2019-03-02T09:47:12+03:00
Происшествия

Жестоко зарезал: астраханец расправился с 86-летней бабушкой и 67-летним отцом

А после убийца пытался свести счеты с жизнью
Юлия Данильченко
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Жуткое убийство произошло накануне, 1 марта, в Советском районе Астрахани. 39-летний местный житель убил родную бабушку и отца из-за обычной ссоры. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело, он находится под стражей, а следователям ужалось восстановить обстоятельства случившегося.

- По данным следствия, подозреваемый находился в квартире со своей 86-летней бабушкой и 67-летним отцом. В ходе возникшего конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес множество ударов в область туловища и конечностей потерпевших. От полученных ранений родственники скончались на месте происшествия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Тела погибших нашли спасатели, которых вызвала родственница. Она пришла домой, а дверь заперта. И успела вовремя: убийца попытался свести счеты с жизнью, но его вовремя спасли.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз, в том числе судебная психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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