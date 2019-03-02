2019-03-02T09:29:45+03:00
Происшествия

Волгоградец на «Киа» протаранил маршрутку 23А с пассажирами

Пострадал только водитель «Газели»
Юлия Данильченко
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Маршрутку опрокинуло на бок.Маршрутку опрокинуло на бок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Около девяти часов утра 2 марта в Центральном районе Волгограда произошла авария с участием маршрутки 23А «Ашан-Тулака». В общественном транспорте в момент ДТП находились четыре пассажира и 50-летний водитель.

- По предварительной информации, автомобиль «Киа Рио» под управлением 56-летнего водителя двигаясь с Комсомольского моста в сторону центра, проехал на запрещающий сигнал светофора, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

От удара маршрутка легла на бок. Лишь чудом находившиеся внутри люди не пострадали и за медицинской помощью не обратились. Не повезло только водителю «Газели». Его с различными травмами отвезли в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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