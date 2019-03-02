Волжанин ушел из дома 14 февраля и пропал

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-02T07:12:29+03:00

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Высокий, темноволосый молодой человек по имени Аскар Биалиев пропал в День святого Валентина. Как рассказали его родственники, 23-летний житель Волжского за прошедшие две недели ни разу не позвонил и не написал. Встревоженные родители обратились в отдел полиции. К его поискам подключились стражи порядка и местные волонтеры

- Аскар был одет в коричневую куртку, синюю шапку, темные джинсы и черные ботинки. Его рост 180 сантиметров, глаза темные,волосы короткие, лицо овальное, - рассказали КП-Волгоград в 'Волгоградской региональной общественной организации "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей"'.

Чтобы повысить результативность поисков, волонтеры распространили информацию об исчезнувшем молодом человеке в социальных сетях. Информацию о местонахождении Аскара можно сообщить волонтерам: 8(905)397-94-56 или полиции: 8(969)655-91-45, 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU