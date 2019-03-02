Под Волгоградом фермер ответит за трехмиллионный долг перед рабочими

СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-02T06:47:05+03:00

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Больше двух месяцев не видели своих зарплат рабочие одного из сельхозпредприятий Новоаннинского района Волгоградской области. Когда общий долг перед 29 сотрудниками перевалил за три миллиона рублей, этим делом занялись правоохранители.

- По версии следствия, руководитель предприятия при наличии финансовой возможности в течение 2017 года периодически не выплачивал заработную плату подчиненным. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Доказательств вины много, однако сам руководитель вину свою полностью отрицает, но при этом половину задолженности выплатил. Осталось погасить 1,3 миллиона. На его участок наложили арест, а уголовное дело вскоре рассмотрит местный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU