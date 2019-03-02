Под Волгоградом фермер ответит за трехмиллионный долг перед рабочими
Больше двух месяцев не видели своих зарплат рабочие одного из сельхозпредприятий Новоаннинского района Волгоградской области. Когда общий долг перед 29 сотрудниками перевалил за три миллиона рублей, этим делом занялись правоохранители.
- По версии следствия, руководитель предприятия при наличии финансовой возможности в течение 2017 года периодически не выплачивал заработную плату подчиненным. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
Доказательств вины много, однако сам руководитель вину свою полностью отрицает, но при этом половину задолженности выплатил. Осталось погасить 1,3 миллиона. На его участок наложили арест, а уголовное дело вскоре рассмотрит местный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU