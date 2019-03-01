2019-03-01T22:07:33+03:00
Общество

На развитие волгоградского спорта потратят семь миллиардов рублей

Эти деньги в ближайшую пятилетку потратят на обновление спортивной инфраструктуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В планах на ближайшую пятилетку - до 2024 года - у волгоградских властей не только обновить спортивную инфраструктуру в регионе, но увеличить до 55% доли волгоградцев, занимающихся спортом. Для этого планируют вложить в эту сферу порядка 7 миллиардов рублей. На что и куда пойдут эти средства сегодня обсуждали на заседании рабочей группы в Волгоградской областной Думе.

В частности, как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облдумы, деньги пойдут на реконструкцию Дворца спорта и стадиона «Монолит» в Волгограде, возведение футбольного манежа на базе Регионального детского образовательно-оздоровительного центра «Зеленая волна» в Дубовке, строительство ФОКов и спортплощадок во всех муниципальных районах. Также эти деньги пойдут на организацию всевозможных спортивных мероприятий, и на участие сборных команд и волгоградских спортсменов в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

- К реализации проекта планируется привлекать НКО и инвесторов, - уточнили парламентарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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