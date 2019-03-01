На развитие волгоградского спорта потратят семь миллиардов рублей
В планах на ближайшую пятилетку - до 2024 года - у волгоградских властей не только обновить спортивную инфраструктуру в регионе, но увеличить до 55% доли волгоградцев, занимающихся спортом. Для этого планируют вложить в эту сферу порядка 7 миллиардов рублей. На что и куда пойдут эти средства сегодня обсуждали на заседании рабочей группы в Волгоградской областной Думе.
В частности, как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облдумы, деньги пойдут на реконструкцию Дворца спорта и стадиона «Монолит» в Волгограде, возведение футбольного манежа на базе Регионального детского образовательно-оздоровительного центра «Зеленая волна» в Дубовке, строительство ФОКов и спортплощадок во всех муниципальных районах. Также эти деньги пойдут на организацию всевозможных спортивных мероприятий, и на участие сборных команд и волгоградских спортсменов в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
- К реализации проекта планируется привлекать НКО и инвесторов, - уточнили парламентарии.
ИСТОЧНИК KP.RU