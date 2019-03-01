2019-03-01T20:39:31+03:00
Общество

На Масленицу в Волжском запустят 50-метровое колесо обозрения

Основные праздничные гуляния пройдут 10 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Аттракцион уже обкатали, колесо работает исправно. Так что ай-да кататься! Фото Денис Юматов.Аттракцион уже обкатали, колесо работает исправно. Так что ай-да кататься! Фото Денис Юматов.
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Масленичные гуляния начнутся в Волжском 7 марта с праздника на 4-м общественном округе по адресам: улица Машиностроителей, 13 и улица Пушкина, 44. Затем пройдут в 3-ем округе и в поселке Краснооктябрьском. А основной общегородской праздник состоится 10 марта.

«Широкая Масленица» развернется в парках:

- в парке «Новый город» - праздник «Масленичный солнцепек». В программе - метание валенка, блинный забег, бой подушками, фаер-шоу и другое. Начало в 11.00;

- в парке «Волжский» пройдут соревнования по метанию в цель «Меткий блин», перетягиванию каната, изготовлению оберегов и кукол из ниток. Планируются кулачные бои, состязания «Богатырская удаль». В этот день состоится открытие самого большого в городе - 50-метрового колеса обозрения и также музыкальный фолк-фестиваль. Начало - в 12.00;

- в парке «ДК «ВГС» у ротонды состоится караоке «Горлодер», будут организованы мастер-классы по изготовлению скворечников, площадка по воркауту, фотозона, соревнования по скоростному поеданию блинов, традиционное лазание на столб за подарком и сжигание чучела. Начало - в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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