2019-03-01T21:03:26+03:00
Общество

На Набережной Волгограда высадят десять тысяч новых деревьев

А на клумбах появится более трех тысяч роз
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На основных аллеях будут зеленеть клены, а у храма - аллея из лип.На основных аллеях будут зеленеть клены, а у храма - аллея из лип.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Волгограде ищут подрядчика, который займется озеленением верхней террасы Набережной. В прошлом году, как вы помните, здесь вырубили старые и больные деревья. В этом году обещают на месте пеньков посадить молодые саженцы. Всего планируют высадить на аллее от улицы Краснознаменской до музыкального театра более 10 тысяч новых деревьев.

- На участке от церкви Иоанна Предтечи до улицы Ленина будет аллея из лип. На основных аллеях - клен остролистный. Также на Набережной появятся ели, сосны, можжевельник, липы, катальпы, березы, рябины, ивы, черемуха и другие деревья. У лавочек высадят кусты форзиции и 12 разновидностей сирени, такие как «Алексей Маресьев», «Люси Бальте», «День Победы», «Красная Москва», «Маршал Василевский» и другие, - рассказывают в мэрии.

Конечно, «деревьев» - это громко сказано, высадят небольшие саженцы, которые только через «надцать» лет превратятся в тенистые аллеи.

А вот разноцветными клумбами на Набережной волгоградцы смогут наслаждаться уже этим летом. По проекту подрядчик должен высадить в цветниках свыше трех тысяч кустов роз 42-х разновидностей.

- Клумбы появятся и на аллеях и возле фонтана «Искусство». Также специалисты уложат свыше 50 тысяч квадратных метров рулонного газона, - добавляют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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