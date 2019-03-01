На Набережной Волгограда высадят десять тысяч новых деревьев
В Волгограде ищут подрядчика, который займется озеленением верхней террасы Набережной. В прошлом году, как вы помните, здесь вырубили старые и больные деревья. В этом году обещают на месте пеньков посадить молодые саженцы. Всего планируют высадить на аллее от улицы Краснознаменской до музыкального театра более 10 тысяч новых деревьев.
- На участке от церкви Иоанна Предтечи до улицы Ленина будет аллея из лип. На основных аллеях - клен остролистный. Также на Набережной появятся ели, сосны, можжевельник, липы, катальпы, березы, рябины, ивы, черемуха и другие деревья. У лавочек высадят кусты форзиции и 12 разновидностей сирени, такие как «Алексей Маресьев», «Люси Бальте», «День Победы», «Красная Москва», «Маршал Василевский» и другие, - рассказывают в мэрии.
Конечно, «деревьев» - это громко сказано, высадят небольшие саженцы, которые только через «надцать» лет превратятся в тенистые аллеи.
А вот разноцветными клумбами на Набережной волгоградцы смогут наслаждаться уже этим летом. По проекту подрядчик должен высадить в цветниках свыше трех тысяч кустов роз 42-х разновидностей.
- Клумбы появятся и на аллеях и возле фонтана «Искусство». Также специалисты уложат свыше 50 тысяч квадратных метров рулонного газона, - добавляют в администрации Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU